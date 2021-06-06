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В Казани активисты очистили от мусора озеро Глубокое

08:07, 06.06.2021 1
В Казани активисты очистили от мусора озеро Глубокое
Фото: instagram.com/kirmos_info

В Казани активисты очистили озеро Глубокое. Об этом сообщили в «Инстаграм» администрации Кировского и Московского районов.

Волонтеры убирали прибрежную зону. В это время дно озера очищали водолазы. Всего было собрано около двух десятков мешков с мусором.

Фото: instagram.com/kirmos_info

В мае в Казани ликвидировали захламление на кладбище рядом с храмом Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и премудрой матери их Софии, где находятся могилы участников Великой Отечественной войны.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06 июн
    Активисты помогите нам очистить автостоянку под МКД от автосервисов , автомойки .Смертоносные вещества выбрасываются под окна жителей , в коммуникации, в подъезд.ул.Достоевского д.66/17
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