В Казани активисты очистили от мусора озеро Глубокое

В Казани активисты очистили озеро Глубокое. Об этом сообщили в «Инстаграм» администрации Кировского и Московского районов.

Волонтеры убирали прибрежную зону. В это время дно озера очищали водолазы. Всего было собрано около двух десятков мешков с мусором.

Фото: instagram.com/kirmos_info

В мае в Казани ликвидировали захламление на кладбище рядом с храмом Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и премудрой матери их Софии, где находятся могилы участников Великой Отечественной войны.



Ольга Плешкова