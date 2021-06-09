Тренер «Ростова» Карпин выложил видео своего телефонного разговора со Слуцким

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выложил в своем «Инстаграме» видео, в котором он звонит по телефону рулевому «Рубина» Леониду Слуцкому.

Они обсудили между собой предстоящую совместную работу в программе «Коммент.Шоу».

К.(Карпин): Ну и что думаешь?

С. (Слуцкий): Не, ну с нами шоу точно хуже не будет.

К.: Да не, Лень, это понятно. Мы их усилим на 100 процентов.

С.: Слушай, главное, чтобы спеть не просили. Я уже не могу.

К.: Ну это сам виноват! Ладно, до встречи на Евро.

С.: Давай, Георгич, готовься.

Напомним, ранее стало известно, что Карпин и Слуцкий станут ведущими «Коммент.Шоу» на время чемпионата Европы — 2020 по футболу. Турнир стартует 11 июня матчем между сборными Турции и Италии. Российская команда начнет свои выступления на Евро-2020 днем позже — 12 июня она сыграет с Бельгией.

Между тем перед сборной России поставлена задача выйти в плей-офф по итогам группового раунда. Вместе с россиянами в одной группе на турнире сыграют Бельгия, Дания и Финляндия.