Перед сборной России поставлена задача выйти из группы на Евро-2020 по футболу

Министр спорта России Олег Матыцин побывал на тренировке национальной команды по футболу в Новогорске.

Чиновник встретился с футболистами и тренерским штабом сборной. Также Матыцин озвучил главную задачу, стоящую перед сборной России на предстоящем чемпионате Европы-2020. По его словам, россиянам по силам выйти в плей-офф турнира по итогам группового раунда.

«Столько усилий приложено для этого со стороны сборной команды, тренерского штаба, Минспорта, РФС. А самое главное — наша страна всегда переживает за футбол», — заявил Матыцин.

Напомним, накануне сборная России прошла тестирование на коронавирус. Все результаты исследований оказались отрицательными.

Свой первый матч на Евро-2020 россияне проведут 12 июня против команды Бельгии. На групповом этапе сборной России также предстоит сыграть с Данией и Финляндией.