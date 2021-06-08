Слуцкий и Карпин станут ведущими «Коммент.Шоу» на время Евро-2020 по футболу

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и рулевой «Ростова» Валерий Карпин станут ведущими «Коммент.Шоу» на время проведения чемпионата Европы — 2020 по футболу.

Оба тренера выложили в своих инстаграм-аккаунтах видеопосты с подтверждением информации.

На пост отреагировала пресс-служба «Рубина». Казанцы в шутку спросили Слуцкого про летние сборы команды, на что тренер ответил, что тренируются только те, кто не умеет играть. Также в комментариях появился хавбек «Рубина» Денис Макаров, написавший «Зачем они нам, и без них хорошо».

Напомним, ранее Слуцкий прокомментировал на Первом канале контрольный матч сборной России по футболу против Болгарии. Его слова во время репортажа сильно задели генерального продюсера «Матч ТВ» Тину Канделаки, которая после игры обвинила тренера «Рубина» в «женской склочности».

Ожидается, что Слуцкий будет работать комментатором на матче открытия ЧЕ-2020, а также еще на одной игре турнира, трансляция которой пройдет на Первом канале.