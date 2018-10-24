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Верховный суд отказал Павлу Шмакову по иску о госязыках

11:05, 24.10.2018 4
Верховный суд отказал Павлу Шмакову по иску о госязыках
Фото: realnoevremya.ru / Ирина Анисимова

Верховный суд (ВС) России не видит оснований для включения государственных языков национальных республик в обязательную часть учебных планов. Это следует из опубликованного мотивировочного решения по иску директора казанской школы «СОлНЦе» Павла Шмакова.

Шмаков отказался по требованию властей сократить часы татарского языка и попытался через суд отменить предусматривающие это государственные образовательные стандарты, пишет «Коммерсант».

ВС отказал Шмакову в удовлетворении искового заявления, признав ФГОСы соответствующими российским законам. Суд пришел к выводу, что госстандарты «не препятствуют» изучению госязыка республики факультативно или в рамках предмета «родной язык».

Напомним, Шмаков подал иск к трем федеральным министерствам — просвещения, науки и высшего образования и юстиции. В нем директор просил признать недействующими положения ФГОС, не предусматривающие обязательное изучение государственных языков республик. Подробно — в материале «Реального времени».

ОбществоОбразование Татарстан
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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 11:11
    но конечно , другого и не ждали. Русские против всех нации. а зачем русский не добровольно? зачем нам чужой язык по 9 часов в неделю.???
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    Анонимно 11:23
    Можете не учить.
    Физику, химию, биологию да и все другие предметы тоже можете не учить.
    Учите только то, что Вам нравится.
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  • Анонимно 11:44
    Точно,и сопромат на родном языке....
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  • Анонимно 11:52
    Такая у них судебная система, выходящая не из права, а неизвестно из чего. У такой системы будут системные проблемы, а людям жить в такой стране.
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