Верховный суд отказал Павлу Шмакову по иску о госязыках

Верховный суд (ВС) России не видит оснований для включения государственных языков национальных республик в обязательную часть учебных планов. Это следует из опубликованного мотивировочного решения по иску директора казанской школы «СОлНЦе» Павла Шмакова.



Шмаков отказался по требованию властей сократить часы татарского языка и попытался через суд отменить предусматривающие это государственные образовательные стандарты, пишет «Коммерсант».

ВС отказал Шмакову в удовлетворении искового заявления, признав ФГОСы соответствующими российским законам. Суд пришел к выводу, что госстандарты «не препятствуют» изучению госязыка республики факультативно или в рамках предмета «родной язык».

Напомним, Шмаков подал иск к трем федеральным министерствам — просвещения, науки и высшего образования и юстиции. В нем директор просил признать недействующими положения ФГОС, не предусматривающие обязательное изучение государственных языков республик. Подробно — в материале «Реального времени».