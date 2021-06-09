«Синтез» обыграл «Спартак-Волгоград» в первом матче финала Кубка России по водному поло

«Синтез» дома обыграл волгоградский «Спартак» (15:9) в первом матче финала Кубка России по водному поло среди мужских команд.

Решающей стала заключительная четверть встречи, в которой казанцы разгромили соперника 6:1. В итоге отрыв в счете составил 6 мячей.

Самым результативным игроком матча стал ватерполист «Синтеза» Адель Латыпов, записавший в свой актив 4 гола. Еще 3 мяча в ворота волгоградцев отправил Роман Шепелев, два из которых он забил в четвертом периоде.

Ответная игра состоится в Волгограде 13 июня. Для победы в Кубке России «Синтезу» достаточно не проиграть с разницей более 6 голов.

Напомним, ранее казанцы второй год подряд выиграли чемпионат России, обыграв в финальной серии московское «Динамо».

Подробнее о победе «Синтеза» в первом матче финала Кубка России по водному поло читайте в материале «Реального времени».