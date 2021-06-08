Правительство расширило полномочия Фонда обманутых дольщиков

Правительство России расширило полномочия Фонда защиты прав дольщиков. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Теперь фонд сможет решать проблемы тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий и имеет право на получение жилья от государства: живущих в аварийных домах, граждан с низким уровнем дохода, детей-сирот, многодетных семей, инвалидов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Фонд может реализовать эту программу совместно с регионами. Такое решение позволит ускорить процесс обеспечения жильем очередников, сообщается на сайте правительства РФ.

По данным на 1 марта, в Казани из 30 проблемных объектов достроили 23 дома на 4 740 квартир.



В Татарстане в 2019 году создали региональный фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Также в республике продолжил свою работу Фонд поддержки дольщиков РТ.

