Кабмин Татарстана принял постановление о создании регионального Фонда защиты прав дольщиков

В Татарстане появится региональный фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Соответствующее постановление принял кабинет министров республики 16 октября.

Учредителем регионального фонда станет Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан. Региональный фонд должен стать дополнительным механизмом для защиты обманутых дольщиков и достройки незавершенного жилья.

В настоящее время, согласно дорожной карте региона, насчитывается 22 проблемных объекта, на 13 из которых ведутся строительно-монтажные работы.

Региональный фонд берет на себя обязательства по завершению строительства проблемных объектов, застройщики которых стали банкротами и в их отношении ведется конкурсное производство. Отмечается, что завершение строительства будет вестись за счет средств бюджета региона и с привлечением средств федерального фонда защиты прав дольщиков.

Чтобы завершить строительство долгостроев в Татарстане необходимо не менее 7,5 млрд рублей. Часть их этих средств может быть получена от федерального фонда. Заявка на финансирование завершения строительства таких домов в Республике Татарстан отправлена в «Дом.РФ».

Кроме того, действующий Фонд поддержки дольщиков РТ продолжает свою работу. Организация также будет участвовать в финансировании строительства проблемных объектов, предоставляя земельные участки.Таким образом, в Татарстане параллельно будут работать два фонда помощи дольщикам.

Напомним, о создании в Татарстане регионального Фонда защиты прав дольщиков стало известно еще в августе. Тогда «Реальному времени» рассказали, что заявка на предоставление федерального финансирования через «Дом.РФ» и Федеральный фонд дольщиков уже направлена руководством Республики Татарстан.

Ранее стало известно, что фонд защиты прав дольщиков получит 20 млрд рублей.

