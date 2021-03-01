В Казани достроили 23 из 30 домов обманутых дольщиков

В Казани на сегодняшний день из 30 проблемных объектов достроили 23 дома на 4740 квартир. Об этом сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии города.

В прошлом году ввели в эксплуатацию дом №2 на 190 квартир в ЖК «Молодежный» по ул. Ноксинский Спуск. Незавершенными остаются семь домов на 2 959 квартир, в том числе: 4 дома ГК «ФОН» (1999 квартир, 1556 дольщиков), 3 дома ООО «Фирма «Свей» (960 квартир, 1063 дольщика). Их достраивает фонд «Дом.РФ».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Общая сумма выделенных средств составляет около 9 млрд рублей. 6 млрд руб. — направлены из федерального бюджета, 3 млрд — из республиканского.

Технический заказчик строительства — ГИСУ. Генеральным подрядчиком по домам ГК «Фон» опредлили ГК «Ак таш». Завершение строительства объектов фирмы «Свей» осуществляет ГК «Бриз».

На прошлой неделе Арбитражный суд Татарстана полностью удовлетворил иск Фонда поддержки дольщиков РТ, который намеревался стать приобретателем прав застройщика ООО «Фирма «Свей» на два дома. Речь идет о домах №3 и 6 ЖК «Золотая середина» в Ново-Савиновском районе Казани.

