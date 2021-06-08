Правительство РТ начнет поддерживать резидентов промпарков, загрузка которых составляет менее 70%

Фото: Максим Платонов

Минэкономики Татарстана будет особенно поддерживать резидентов более 100 промышленных парков, где загрузка составляет ниже 70%. Об этом сегодня на брифинге рассказал министр экономики Мидхат Шагиахметов. По его словам, правительством РТ был принят ряд законодательных инициатив, открывающих специальные налоговые льготы резидентам таких парков на 10-летний период: в числе которых снижение ставок по УСН (упрощенная система налогообложения), освобождение от уплаты транспортного налога и налога на имущество организаций. Чтобы воспользоваться этими льготами, предпринимателям необходимо заключать соглашение с министерством экономики на осуществление деятельность на территории аккредитованных (в том же Минэкономики РТ) промышленных парков. Другие критерии (помимо низкой заполняемости парка — менее 70%): компания платит налоги в бюджет Татарстана, является субъектом МСП.



— Дополнительно к налоговым преференциям резидентам промпарков разработан и пакетный комплекс мер поддержки, в том числе субсидирование процентной ставки, предоставление займа «Стройка» — он стартует уже в этом месяце, — заявил Шагиахметов.

Мидхат Шагиахметов. Фото: mert.tatarstan.ru

Сейчас в Татарстане — 105 парков, в которых работают более 1,5 тысячи резидентов, число занятых на их предприятиях уже порядка 34,5 тыс. человек. По словам министра экономики, есть районы Татарстана, где располагается от трех до пяти парков, и каждый из них заполняется по-разному (есть, например, проблемный промпарк в Актанышском районе). Каждый промпарк министерство сегодня мониторит и видит их проблемы, заверил Шагиахметов. Именно по запросу управляющих компаний индустриальных парков и появился новый пакет мер поддержки.

— Задача — к концу 2021 года увеличить число резидентов в таких парках незаполненных. У нас всего 18 промпарков с госфинансированием. Те парки, что не получили госфинансирование, мы освобождаем их от налогов и делаем пакетные меры поддержки для резидентов. В Актаныше мы знаем ситуацию. К сожалению, пока федерального финансирования промпарков нет. Программа эта работает только в 10 регионах РФ, где низкое социально-экономическое развитие. Раньше такого критерия не было, — отметил министр.

Напомним, свыше 200 резидентов промышленных парков Татарстана получат в этом году налоговые льготы для сохранения бизнеса и рабочих мест в агломерациях республики.