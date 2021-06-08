Казанцев сегодня вечером ждет световое шоу возле театра им. Камала

Сегодня в Казани, в 21.00 на площади у Татарского государственного академического театра им. Г. Камала пройдет световое шоу с театрализованным представлением. Так в республике откроются Дни Якутии.

В выходные дни в центре Казани установили тюркский шатер высотой 12 метров, который послужит экраном для видеопроекции. На нем появятся ожившие картины из древней истории. Зрителям расскажут о том, как сын татарского царя стал прародителем северных тюрков и передал им традиции своего народа.

Фото: realnoevremya.ru

После этого на открытой сцене покажут спектакль якутского Театра олонхо. Вход свободный, сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Вчера для празднования Дней Якутии в Казани в республику прибыл губернатор Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

