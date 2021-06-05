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В Казани около театра Камала ко дням Якутии строят урасу

19:20, 05.06.2021 1
В Казани около театра Камала ко дням Якутии строят урасу
Фото: realnoevremya.ru / Татьяна Демина

В Казани уже идет подготовка ко дням Якутии. Около театра Камала в городе строят урасу — старинное летнее жилище якутов.

8 июня вечером здесь будет проводиться концерт, и на строение обещают вывести проекцию, сообщает корреспондент «Реального времени».

Фото: realnoevremya.ru / Татьяна Демина

Напомним, центр закупок Якутии потратит 2 млн рублей на проведение дней Якутии, которые пройдут в течение 2021 года в Татарстане. Мероприятия рассчитаны не менее чем на 300 человек.

ОбществоКультура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 июн
    Хорошее дело.
    Надо будет сходить к братьям якутам на праздник.
    Православный русский.
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