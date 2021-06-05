В Казани около театра Камала ко дням Якутии строят урасу
В Казани уже идет подготовка ко дням Якутии. Около театра Камала в городе строят урасу — старинное летнее жилище якутов.
8 июня вечером здесь будет проводиться концерт, и на строение обещают вывести проекцию, сообщает корреспондент «Реального времени».
Напомним, центр закупок Якутии потратит 2 млн рублей на проведение дней Якутии, которые пройдут в течение 2021 года в Татарстане. Мероприятия рассчитаны не менее чем на 300 человек.
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Надо будет сходить к братьям якутам на праздник.
Православный русский.