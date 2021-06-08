В Минэкологии Татарстана выяснили, в чем причина позеленения Архиерейского озера

Анализы проб воды, взятые экологами из Архиерейского озера, показали наличие антропогенного воздействия (воздействие человеческих факторов) на водоем. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Специалисты отобрали пробы поверхностной воды и донных отложений из водоема и исследовали их по гидрохимическим и гидробиологическим показателям. В результате специалисты увидели начало цветения нитчатой сине-зеленой водоросли (цианобактерии) — спиралевидной анабены в береговой зоне озера. Их массовое размножение начинается в застойных зонах водоемов при температуре 18—25°С.

Фото: eco.tatarstan.ru

Возможные причины цветения — загрязнение прибрежной территории водоема. А теплая и солнечная погода, которая установилась с начала мая, способствует цветению озера, поскольку вызывает активный фотосинтез.

В Минэкологии РТ отметили, что цветение воды сине-зелеными водорослями носит сезонный характер, оно начинается в начале лета и достигает пика в августе и сентябре.

Сегодня днем в Госкомитете РТ по биоресурсам сообщили, что результаты проб будут готовы примерно через неделю.

Вчера в соцсетях пользователи обратили внимание на зеленый цвет воды Архиерейского озера в Лаишевском районе РТ. По сообщениям очевидцев, от водоема исходил сильный запах. Прокуратура Лаишевского района организовала проверку информации о загрязнении озера.