Результаты проб воды из Архиерейского озера будут готовы через неделю

Фото: Эва Милконская

Результаты проб воды из Архиерейского озера будут готовы примерно через неделю. Об этом сообщил «Реальному времени» начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков.

Напомним, пользователи социальных сетей опубликовали пост с фотографией Архиерейского озера возле села Тарлаши в Лаишевском районе РТ. На снимке видно, что водоем имеет нетипичный цвет. На место инцидента выехала лаборатория Минэкологии РТ, чтобы взять пробы воды.

фото: Эва Милконская

Прокуратура Лаишевского района организовала проверку информации о загрязнении озера. Об этом сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Загрязнение — далеко не первая проблема озера. В 2016 году Лаишевский районный суд РТ по иску прокуратуры восстановил беспрепятственный доступ к береговой полосе. Дело в том, что в одном метре от воды собственник близлежащего земельного участка, 46-летний житель Казани, установил капитальный кирпичный забор. В итоге его по решению суда снесли.

Алексей Нечаев