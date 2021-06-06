Новости происшествий

17:59 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане спасатели достали из Волги труп мужчины

22:25, 06.06.2021
В Татарстане спасатели достали из Волги труп мужчины
Фото: ГУ МЧС России по РТ (архив)

В Верхнеуслонском районе Татарстана рядом с населенным пунктом Пустые Моркваши спасатели вытащили труп мужчины из Волги.

Спасатели передали тело сотрудникам полиции. Причины смерти предстоит установить, сообщает «НТР-24».

Ранее в Зеленодольске в районе полуострова Ременниково утонул мужчина 1976 года рождения. Очевидцы сказали, что мужчина был пьян.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также