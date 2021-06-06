В Татарстане спасатели достали из Волги труп мужчины
В Верхнеуслонском районе Татарстана рядом с населенным пунктом Пустые Моркваши спасатели вытащили труп мужчины из Волги.
Спасатели передали тело сотрудникам полиции. Причины смерти предстоит установить, сообщает «НТР-24».
Ранее в Зеленодольске в районе полуострова Ременниково утонул мужчина 1976 года рождения. Очевидцы сказали, что мужчина был пьян.
Маргарита ГоловатенкоПроисшествияОбщество Татарстан
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