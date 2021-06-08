Техосмотр «горячих» казанских трамваев обошелся в 105 тысяч рублей

По 800—900 рублей на трамвай

После многочисленных аварий с трамваями в 2020—2021 годах казанское МУП «Метроэлектротранс» заключило договор на техосмотр этого вида транспорта со сторонней организацией. Информацию об этом сегодня в разговоре с «Реальным временем» подтвердил и.о. заместителя генерального директора МУП «Метроэлектротранс» по эксплуатации Роберт Хайруллин. Саму организацию он не назвал, но добавил: расположена она в Екатеринбурге, всего же таких компаний в России от силы пара штук. Сумма контракта довольно небольшая, речь идет даже не о миллионах рублей, добавил Хайруллин. Техосмотр должен проводиться раз в полгода, добавил он.

Ранее «Метроэлектротранс» в принципе не привлекал сторонние организации к техосмотру трамваев. За это в конце 2020 года МУП подвергся критике со стороны МВД Татарстана — глава министерства Артем Хохорин объяснял, что трамваи в Казани часто загораются из-за отсутствия техосмотра. Осмотр одного вагона обходится всего в 800 рублей, добавлял Хохорин.

Артем Хохорин объяснял, что трамваи в Казани часто загораются из-за отсутствия техосмотра. Фото: tatarstan.ru

«Реальное время» обнаружило информацию об этом контракте на сайте госзакупок — и расходы на техосмотр, действительно, оказались невелики: техосмотр 110 единиц транспорта обошелся «Метроэлектротрансу» всего в 105 тысяч рублей. В пересчете на один трамвай — примерно 954 рубля. Контракт заключен еще в марте 2021 года, то есть при прошлом руководителе «Метроэлектротранса» Асфане Галявове.

Закупка проводилась у единственного поставщика, информация о нем в контракте не указана. Во всей Свердловской области «Реальному времени» удалось найти только одну организацию, которая ранее занималась техосмотром трамваев, речь идет об ООО «Станция контроля», небольшом предприятии с годовой выручкой в 11,7 млн рублей.

Директор предприятия Андрей Меньщиков подтвердил, что контракт заключен со «Станцией контроля» — более того, осмотр уже провели и не выявили проблем.

— Мы проверяем безопасность, торможение, нагрузку на сеть, каплепадение, светоприборы... Прямо в электрику залезть, в «мозги» трамвая — у нас по закону нет таких полномочий, — добавил он.

Ранее «Метроэлектротранс» в принципе не привлекал сторонние организации к техосмотру трамваев. Фото: kzn.ru

У нового главы «Метроэлектротранса» уже сошел с рельсов первый трамвай

Напомним, что еще в 2020 году на казанских трамваях участились ЧП — настолько, что в заголовках новостей о сошедшем с рельсов или загоревшемся трамвае используется слово «очередной». Проблема не была решена и в 2021 году: трамваи гореть и сходить с рельсов не перестали, иногда даже перед фасадом республиканского Миндортранса.

В мае произошло ДТП с наиболее тяжелыми последствиями: 17 мая в районе Компрессорного завода столкнулась два трамвая маршрута №5. По предварительным данным, один из машинистов не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся со следовавшим впереди в попутном направлении другим трамваем.

Пассажиров в салонах трамваев тогда не было, но пострадали оба водителя и кондукторы. Один из водителей в результате лишился ноги. В итоге Следком по Татарстану завел уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда» (ч. 1 ст. 143 УК РФ). О подозреваемых по этому делу не сообщалось.

Айдару Абдулхакову уже достался первый сошедший с рельсов трамвай — на Советской площади он перегородил дорогу и парализовал движение. Фото: Максим Платонов

На этом фоне и произошел уход Асфана Галявова, руководившего «Метроэлектротрансом» с самого дня основания предприятия в 2004 году. После него МУП возглавил бывший председатель Комитета по транспорту Казани Айдар Абдулхаков. Тем не менее накануне Абдулхакову уже достался первый сошедший с рельсов трамвай — на Советской площади он перегородил дорогу и парализовал движение. Пострадавших в результате ЧП не было.

Александр Артемьев