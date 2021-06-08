В Челнах на улице Шамиля Усманова появится 350 парковочных мест

В Набережных Челнах проходят ремонтные работы на улице Шамиля Усманова. Планируется обновить 26 тыс. квадратных метров дорожного полотна и обустроить 350 парковочных мест. Также будут установлены 205 дорожных знаков и 20 искусственных дорожных неровностей — ремонт проходит на участке от проспекта Дружбы народов до проспекта Хасана Туфана — общая протяженность составляет 1,3 км. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ремонт осуществляется по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работами занимается МУП «ПАД». Сейчас на объекте трудятся 30 человек, примерно треть из них занимаются установкой освещения.

фото: nabchelny.ru

«Будет 45 опор освещения, 28 от Дружбы народов до Беляева, 17 опор от Беляева до Хасана Туфана. Также будет обустроено 2 тысячи квадратных метров тротуара», — рассказал директор МУП «ПАД» Марат Анисимов.

фото: nabchelny.ru

В мае в Набережных Челнах начался ремонт улицы Шамиля Усманова. Всего в Татарстане заключены госконтракты на ремонт 90 объектов нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», включенных в программу на текущий год.



Алексей Нечаев