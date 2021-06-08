В Челнах на улице Шамиля Усманова появится 350 парковочных мест
В Набережных Челнах проходят ремонтные работы на улице Шамиля Усманова. Планируется обновить 26 тыс. квадратных метров дорожного полотна и обустроить 350 парковочных мест. Также будут установлены 205 дорожных знаков и 20 искусственных дорожных неровностей — ремонт проходит на участке от проспекта Дружбы народов до проспекта Хасана Туфана — общая протяженность составляет 1,3 км. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Ремонт осуществляется по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работами занимается МУП «ПАД». Сейчас на объекте трудятся 30 человек, примерно треть из них занимаются установкой освещения.
«Будет 45 опор освещения, 28 от Дружбы народов до Беляева, 17 опор от Беляева до Хасана Туфана. Также будет обустроено 2 тысячи квадратных метров тротуара», — рассказал директор МУП «ПАД» Марат Анисимов.
В мае в Набережных Челнах начался ремонт улицы Шамиля Усманова. Всего в Татарстане заключены госконтракты на ремонт 90 объектов нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», включенных в программу на текущий год.
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