В Набережных Челнах начали расширять улицу Шамиля Усманова

В Набережных Челнах начался ремонт улицы Шамиля Усманова, сейчас идет расширение дороги и устройство парковок. Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщается на сайте Миндортранса РТ.



Ремонту подлежит участок протяженностью 2 км от проспекта Дружбы Народов до проспекта Хасана Туфана и от проспекта Вахитова до улицы Татарстан. Там уложат верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона, отремонтируют 3600 погонных метров тротуаров и заменят бортовые камни. Будут установлены 417 дорожных знаков и 4 дорожные тумбы, обустроены пешеходные переходы и 10 искусственных неровностей, а также нанесена дорожная разметка.

Всего в Татарстане заключены госконтракты на ремонт 90 объектов нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», включенных в программу на текущий год. В том числе четыре из них переходят на 2022 год. Общая протяженность участков, на которых проведут ремонт, — 218 км. На эти цели выделят 12,1 млрд рублей: более 9 млрд из федерального бюджета и более 3 млрд из бюджета Татарстана. В 2021 году планируется отремонтировать 76 дорожных объектов регионального значения общей протяженностью 64,9 км.