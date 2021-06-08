Стали известны подробности пожара в казанском поселке Салмачи

Фото: МЧС по РТ

7 июня на улице Центральной в казанском поселке Салмачи произошел пожар в частном доме, сообщение по номеру 101 поступило в 23.14, сообщает МЧС по Татарстану.

Фото: МЧС по РТ

Пожар вспыхнул в частном жилом доме 6х8 метров с самой низкой (пятой) степенью огнестойкости — стены дома выполнены из каркасно-щитового деревянного бруса, из дерева выполнены перекрытия и перегородки. Двухскатная кровля ондулин по деревянной обрешетке. В доме все было на электричестве.

Фото: МЧС по РТ

Пожарные в составе 2-х отделений в количестве десяти человек прибыли на место спустя десять минут после вызова. Их встретили соседи и сообщили, что в доме нет людей и никто не просил о помощи. Хозяин дома находился на улице.

Пожар происходил на всей площади 48 кв. м. Была угроза распространения огня на соседний дом на расстоянии 17 м.



Фото: МЧС по РТ

Пожар потушили к полуночи. В результате пожара пострадал 59-летний мужчина, его госпитализировали с 30% ожогами лица, туловища и рук.

Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

«Реальное время» сообщало о пожаре сегодня утром.

Маргарита Головатенко