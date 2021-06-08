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В казанском поселке Салмачи произошел пожар

07:22, 08.06.2021
В казанском поселке Салмачи произошел пожар
Фото: instagram.com

В казанском поселке Салмачи вспыхнул пожар, сообщили очевидцы. Видео появилось в соцсетях.

Судя по кадрам, пожар случился ночью, горел дом. Пользователи написали, что все произошло на улице Центральной, 209. Подробности случившегося выясняются.

Ночью ранее в селе Старый Каразерик в Ютазинском районе Татарстана произошел пожар в частном доме. В пожаре погибла женщина 1947 года рождения. Двое мужчин 1977 и 1975 годов рождения пострадали.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан
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