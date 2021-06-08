ВЦИОМ: больше половины россиян считают, что с телефонными мошенниками должно бороться государство

Больше половины (57%) опрошенных россиян получали звонки от телефонных мошенников. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Каждый пятый (19%) респондент получал от них СМС, еще 35% с этим не сталкивались. Чаще всего мошенники звонили жителям Москвы и Петербурга (70%), жителям городов-миллионников (69%). Реже других такие звонки получали жители сел (40%) и малых городов (55%), а также молодые люди 18—24 лет (49%). СМС-сообщения от мошенников чаще получали молодые люди 24—35 лет (26%) и жители малых городов (23%).

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Чаще всего мошенники рассказывают о предложениях банковских услуг (38%), банковских карт (27%) и кредитования (8%). Некоторые из них звонят с предложением перечислить деньги (5%), с информацией о выигрыше и медуслугах (3%). В общей сложности около 9% респондентов пострадали от мошеннических действий с начала года.

Большинство опрошенных россиян считают, что бороться с телефонными мошенниками должно государство — такое мнение выразили 52%. 16% респондентов считают, что этим должны заниматься телефонные операторы, 8% возложили бы эту ответственность на организации, чьими сотрудниками представляются телефонные мошенники.

1 июня правительство России внесло в Госдуму законопроект об установлении административной ответственности за понуждение потребителей к предоставлению личных данных в случаях, когда этого не требует закон. А ранее в Роскомнадзоре допустили, что в дальнейшем могут ввести наказание не только за распространение, но и за использование незаконно полученных персональных данных.



Татьяна Леухина