В России предложили штрафовать за принуждение к предоставлению личных данных без необходимости

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об установлении административной ответственности за понуждение потребителей к предоставлению личных данных в случаях, когда этого не требует закон. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Как говорится в тексте пояснительной записки, предложенные нововведения призваны ограничить практику принудительного или непрозрачного, неосознанного сбора персональных данных потребителей для целей, не связанных с заключением и исполнением

договора.

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Законопроект предлагает с 1 марта 2022 года ввести административную ответственность за отказ в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем, отказавшимся предоставить свои персональные данные в случаях, когда в этом нет необходимости. Штраф за такое нарушение для должностных лиц может составить от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч.

На прошлой неделе правительство России одобрило поправки в законодательство, которые предусматривают введение штрафов за незаконный сбор персональных данных граждан при покупке товаров и услуг. В Роскомнадзоре допустили, что в дальнейшем в России могут ввести наказание не только за распространение, но и за использование незаконно полученных персональных данных.



Татьяна Леухина