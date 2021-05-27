В России могут ввести наказание за пользование персональными данными, полученными незаконно

В России могут ввести наказание не только за распространение, но и за использование незаконно полученных персональных данных. Такую инициативу выдвинул Роскомнадзор.

— Сейчас, на наш взгляд, недостаточно развито законодательство [об ответственности] за использование персональных данных, которые уже когда-то утекли, — заявил глава Роскомнадзора Андрей Липов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Он считает, что в этом случае нужно бороться со спросом, который порождает предложение, передает «РИА Новости».

На прошлой неделе Минцифры России предложило установить единый порядок организации и осуществления федерального государственного контроля за обработкой персональных данных. В ведомстве полагают, что госконтроль поможет усилить защиту персональных данных граждан и снижение правонарушений в соответствующей сфере.

