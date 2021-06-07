Волейболист Максим Михайлов сыграл 200-й матч за сборную России

Встреча против Польши (1:3) в рамках мужской Лиги наций по волейболу стала для Максима Михайлова юбилейной игрой за сборную России.

Волейболист казанского «Зенита» сыграл свой 200-й матч в футболке национальной команды.

Это восьмой результат в истории российской сборной. Впереди Михайлова только Сергей Тетюхин (320 матчей), Алексей Казаков (276), Сергей Гранкин (265), Константин Ушаков (254), Вадим Хамутцких (237), Руслан Олихвер (213) и Алексей Вербов (212). Равное с Максимом количество игр за сборную сыграл Алексей Кулешов.

За это время Михайлов выиграл с национальной командой Олимпийские игры (в 2012 году), дважды становился чемпионом Европы (2013 и 2017), а также выиграл Кубок мира (2011).

Напомним, ранее Михайлов провел свой 500-й матч в форме «Зенита-Казани». Следующий сезон он точно начнет в казанской команде.