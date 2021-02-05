Максим Михайлов провел 500-й матч за казанский «Зенит»

«Зенит-Казань» дома обыграл красноярский «Енисей» (3:1) в матче регулярного чемпионата Суперлиги России по волейболу.

Этот матч стал юбилейным для диагонального казанцев Максима Михайлова. Волейболист провел свою 500-ю игру за «Зенит-Казань».

— Даже не верится, что столько игр провел за «Зенит». Не мог представить, что так удачно сложится судьба. Если игрок столько времени играет в одном клубе, значит, все хорошо и у клуба, и у игрока. Это значимая дата для меня, — прокомментировал свое достижение Михайлов.

МААААКСИИИИМ МИИИХАЙЛООООВ

Матч против красноярского «Енисея» стал 500-м для Макса в составе нашего клуба

Поздравляем!#ВсёБудетZ #5ZEN pic.twitter.com/RhUH7fIkU3 — Зенит-Казань (@volleyzenit) February 4, 2021

Рекордсменом по количеству сыгранных матчей за «Зенит-Казань» является Владислав Бабичев, сыгравший 578 игр в составе казанской команды.

Напомним, накануне стало известно, что главный тренер казанцев Владимир Алекно покинет клуб по окончании сезона.