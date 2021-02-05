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Максим Михайлов провел 500-й матч за казанский «Зенит»

10:39, 05.02.2021
Максим Михайлов провел 500-й матч за казанский «Зенит»
Фото: zenit-kazan.com

«Зенит-Казань» дома обыграл красноярский «Енисей» (3:1) в матче регулярного чемпионата Суперлиги России по волейболу.

Этот матч стал юбилейным для диагонального казанцев Максима Михайлова. Волейболист провел свою 500-ю игру за «Зенит-Казань».

— Даже не верится, что столько игр провел за «Зенит». Не мог представить, что так удачно сложится судьба. Если игрок столько времени играет в одном клубе, значит, все хорошо и у клуба, и у игрока. Это значимая дата для меня, — прокомментировал свое достижение Михайлов.

Рекордсменом по количеству сыгранных матчей за «Зенит-Казань» является Владислав Бабичев, сыгравший 578 игр в составе казанской команды.

Напомним, накануне стало известно, что главный тренер казанцев Владимир Алекно покинет клуб по окончании сезона.

СпортВолейбол
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