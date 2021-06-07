Шпилевский покинул пост главного тренера футбольного «Кайрата»

Действующий чемпион Казахстана «Кайрат» объявил об уходе с занимаемого поста главного тренера Алексея Шпилевского.

Российский специалист продолжит свою карьеру в «Эрцгебирге». Немецкий клуб выплатит «Кайрату» денежную компенсацию за досрочное расторжение контракта тренера.

«Кайрат» благодарит Алексея Николаевича Шпилевского за проделанную работу и те успехи, которых он достиг вместе с клубом! Желаем успехов в тренерской карьере и новых побед!» — говорится в заявлении клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Кирилл Кекер, возглавлявший до этого команду «Кайрат-Жастар», входящую в клубную систему «Кайрата».

Ранее на пост советника председателя наблюдательного совета футбольного клуба «Кайрат» был назначен экс-тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев. В казахстанской команде он будет работать бесплатно.