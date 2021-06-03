Бердыев отказался от зарплаты в «Кайрате», он будет работать бесплатно

Председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев заявил, что Курбан Бердыев, занявший место его советника в клубе, отказался от заработной платы на новом месте работы.

Специалист будет работать в казахстанской команде бесплатно. При этом клуб будет лишь оплачивать проезд и проживание. По условиям договора, Бердыев в основном будет работать в дистанционном режиме. Около 50% своего свободного времени он будет уделять время делам «Кайрата».

Фото: fckairat.kz

Боранбаев также отметил, что Бердыев пока не хочет браться за самостоятельную тренерскую работу в «Кайрате», хотя у специалиста имеются предложения от других клубов.

«У него есть свои планы», — сказал Боранбаев.

Напомним, экс-тренер «Рубина» и «Ростова» назначен на пост советника председателя наблюдательного совета футбольного клуба «Кайрат».