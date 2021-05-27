«Кайрат» объявил о приходе в клуб Курбана Бердыева

Бывший тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев назначен на пост советника председателя наблюдательного совета футбольного клуба «Кайрат», сообщает пресс-служба алмаатинцев.

«Курбан Бекиевич, рады видеть вас вновь в составе «желто-черной» семьи!» — говорится в сообщении клуба.

На новом месте работы специалист будет заниматься развитием академии клуба и проекта «Кайрат — Москва». Кроме этого, Бердыеву предстоит сопровождать и консультировать работу основного состава команды.

Сегодня специалист был представлен коллективу футбольного клуба и академии.

Сообщается, что некоторая часть работы будет вестись Бердыевым дистанционно с несколькими приездами в Алма-Ату для проведения обучающих встреч и семинаров.

Напомним, ранее казахстанские СМИ прогнозировали Бердыеву пост главного тренера «Кайрата».