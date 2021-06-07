Экс-депутат Госсовета Удмуртии погиб в ДТП с грузовиком

Бывший депутат Госсовета Удмуртии, заместитель генерального директора по региональной политике ОАО «Удмуртнефть» Александр Зеленин в понедельник погиб в аварии, сообщает «Интерфакс».



По предварительным данным, Зеленину за рулем стало плохо, он выехал на встречную полосу и там столкнулся с грузовиком Volvo. По данным республиканского УГИБДД, авария произошла на трассе под Ижевском. Зеленин был за рулем Toyota Land Cruiser. В салоне авто находился 6-летний пассажир, его госпитализировали. Водитель грузовика тоже получил травмы.



Александр Зеленин родился в 1953 году. С 2004 года занимал должность директора «ТНК-ВР Удмуртия», а с 2006 года был замом генерального директора ОАО «Удмуртнефть». В 2012—2017 гг. был депутатом Госсовета республики от партии «Единая Россия».

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Маргарита Головатенко