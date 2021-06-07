В Татарстане возбудили уголовное дело после ДТП с тремя погибшими
Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело по статьям о неправомерном завладении автомобилем и нарушении правил дорожного движения после аварии с тремя погибшими.
По версии следствия, 6 июня компания молодых людей в СНТ «21 век» Верхнеуслонского района РТ отмечала совместное мероприятие и употребляла алкоголь. Затем неизвестные угнали автомобиль Datsun On-Do.
Около 7 утра компания уже находилась на 5 км автодороги Казань — Ульяновск — Ключищи. Водитель не справился с управлением, произошла авария, в которой погибли трое молодых людей. Еще двоих доставили в больницу с различными травмами.
Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
После произошедшего проверку организовала прокуратура Верхнеуслонского района. На место выезжал исполняющий обязанности прокурора района Александр Непомнящий.
Авария произошла в шесть утра на 5-м километре автодороги Казань — Ульяновск. По предварительным данным, автомобиль Datsun On-Do под управлением 15-летнего подростка, двигаясь в сторону села Ключищи на высокой скорости, выехал на обочину попутного направления, где совершил касательный наезд на ограждение. После этого он выехал на встречную обочину, наехал на дорожное ограждение второстепенной дороги и опрокинулся в кювет.
В результате аварии водитель и две 19-летние пассажирки скончались. Еще два пассажира 19 и 20 лет доставлены в ГАУЗ «ГКБ №7».
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