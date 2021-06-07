В Татарстане возбудили уголовное дело после ДТП с тремя погибшими

Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело по статьям о неправомерном завладении автомобилем и нарушении правил дорожного движения после аварии с тремя погибшими.



По версии следствия, 6 июня компания молодых людей в СНТ «21 век» Верхнеуслонского района РТ отмечала совместное мероприятие и употребляла алкоголь. Затем неизвестные угнали автомобиль Datsun On-Do.

Около 7 утра компания уже находилась на 5 км автодороги Казань — Ульяновск — Ключищи. Водитель не справился с управлением, произошла авария, в которой погибли трое молодых людей. Еще двоих доставили в больницу с различными травмами.

Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

После произошедшего проверку организовала прокуратура Верхнеуслонского района. На место выезжал исполняющий обязанности прокурора района Александр Непомнящий.

Авария произошла в шесть утра на 5-м километре автодороги Казань — Ульяновск. По предварительным данным, автомобиль Datsun On-Do под управлением 15-летнего подростка, двигаясь в сторону села Ключищи на высокой скорости, выехал на обочину попутного направления, где совершил касательный наезд на ограждение. После этого он выехал на встречную обочину, наехал на дорожное ограждение второстепенной дороги и опрокинулся в кювет.

В результате аварии водитель и две 19-летние пассажирки скончались. Еще два пассажира 19 и 20 лет доставлены в ГАУЗ «ГКБ №7».

Маргарита Головатенко