Детский омбудсмен Татарстана взяла на контроль смертельное ДТП с подростком

Фото: Максим Платонов (архив)

Уполномоченный по правам человека в Татарстане Ирина Волынец заявила, что проверит ДТП, которое устроил 15-летний подросток без прав.

— Сейчас все только устанавливается, как уполномоченный по правам ребенка в республике, Татарстан я взяла ситуацию на контроль, мы будем следить и все выяснять, — приводятся ее слова на сайте радиостанции «Говорит Москва».



Авария произошла в шесть утра на 5-м километре автодороги Казань — Ульяновск. По предварительным данным, автомобиль Datsun On-Do под управлением 15-летнего подростка, двигаясь в сторону села Ключищи на высокой скорости, выехал на обочину попутного направления, где совершил касательный наезд на ограждение. После этого он выехал на встречную обочину, наехал на дорожное ограждение второстепенной дороги и опрокинулся в кювет. Погибли трое молодых людей, в том числе водитель, еще двоих доставили в больницу с различными травмами. По данному факту возбуждено уголовно дело.