В Германии призвали сохранить транзит газа через Украину после запуска «Северного потока — 2»

Транзит газа через Украину после запуска газопровода «Северный поток — 2» нужно сохранить, заявила официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.



Россия и Украина подписали договор о транзите при посредничестве ЕС и правительства ФРГ и тем самым «подали важный сигнал касательно обеспечения безопасности газоснабжения Европы», приводит RT слова Зайберт со сслыкой на издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В Германии ожидают, что «совместный пакет соглашений будет соблюдаться».

Фото: angi.ru

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что оператор «Северного потока — 2» готов к проблемам, которые могут создавать при его эксплуатации на Западе.



Президент России Владимир Путин сообщал, что первая нитка газопровода уложена, и вторую могут завершить через примерно 1,5—2 месяца.

Вице-премьер Александр Новак сообщал, что в России надеются на завершение строительства «Северного потока — 2» до конца текущего года. По его словам, работа по строительству магистрали не останавливалась, оператор продолжает реализацию. Однако точные сроки зависят от разных условий — как погодных, так и технических. На данный момент осталось уложить около 100 км труб.

Маргарита Головатенко