Новости промышленности

17:55 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

В Германии призвали сохранить транзит газа через Украину после запуска «Северного потока — 2»

19:50, 06.06.2021 1
В Германии призвали сохранить транзит газа через Украину после запуска «Северного потока — 2»
Фото: gazprom.ru

Транзит газа через Украину после запуска газопровода «Северный поток — 2» нужно сохранить, заявила официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

Россия и Украина подписали договор о транзите при посредничестве ЕС и правительства ФРГ и тем самым «подали важный сигнал касательно обеспечения безопасности газоснабжения Европы», приводит RT слова Зайберт со сслыкой на издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В Германии ожидают, что «совместный пакет соглашений будет соблюдаться».

Фото: angi.ru

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что оператор «Северного потока — 2» готов к проблемам, которые могут создавать при его эксплуатации на Западе.

Президент России Владимир Путин сообщал, что первая нитка газопровода уложена, и вторую могут завершить через примерно 1,5—2 месяца.

Вице-премьер Александр Новак сообщал, что в России надеются на завершение строительства «Северного потока — 2» до конца текущего года. По его словам, работа по строительству магистрали не останавливалась, оператор продолжает реализацию. Однако точные сроки зависят от разных условий — как погодных, так и технических. На данный момент осталось уложить около 100 км труб.

Маргарита Головатенко
ПромышленностьОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 02:57
    Удачи. Капля камень точит.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также