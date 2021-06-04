Президент России объявил о завершении укладки труб по первой нитке «Северного потока — 2»

Сегодня была завершена укладка труб по первой нитке газопровода «Северный поток — 2», заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума — 2021.

По второй нитке продолжаются работы.

«Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена. Осталось — с немецкой стороны труба подошла, с российской — нужно их приподнять и сварить, все, но прокладка сама завершена», — добавил он.

Вчера вице-премьер Александр Новак сообщил, что в России надеются на завершение строительства «Северного потока — 2» до конца текущего года. На данный момент осталось уложить около 100 км труб, добавил он.