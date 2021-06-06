Россия приготовилась к проблемам при эксплуатации «Северного потока — 2»

Фото: скриншот / nord-stream2

Оператор «Северного потока — 2» готов к проблемам, которые могут создавать при его эксплуатации на Западе, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия-1» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).



«Я думаю, что и мы, и компания-оператор — это международная компания, зарегистрированная, кстати говоря, в Швейцарии, — к этому готовы», — приводит слова Чижова ТАСС.

Фото: скриншот / nord-stream2

Президент России Владимир Путин заявлял, что первая нитка газопровода уложена, и вторую могут завершить через примерно 1,5—2 месяца.

Вице-премьер Александр Новак сообщал, что в России надеются на завершение строительства «Северного потока — 2» до конца текущего года. По его словам, работа по строительству магистрали не останавливалась, оператор продолжает реализацию. Однако точные сроки зависят от разных условий — как погодных, так и технических. На данный момент осталось уложить около 100 км труб.

Маргарита Головатенко