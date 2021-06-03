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Новак: осталось построить около 100 км «Северного потока — 2»

11:43, 03.06.2021 2
Новак: осталось построить около 100 км «Северного потока — 2»
Фото: angi.ru

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что в России надеются на завершение строительства «Северного потока — 2» до конца текущего года, сообщает «РИА Новости».

По его словам, работа по строительству магистрали не останавливалась, оператор продолжает реализацию. Однако точные сроки зависят от разных условий, как погодных, так и технических. На данный момент осталось уложить около 100 км труб.

Фото: gazprom.ru

Известно, что объекты строящегося магистрального газопровода «Северный поток — 2» в Ленинградской области начнут работу в тестовом режиме со следующей недели.

Коммерческий директор Nord Stream 2 AG Райнхард Онтид в ходе Петербургского международного экономического форума сообщал, что Nord Stream 2 AG — компания-оператор проекта строительства газопровода «Северный поток — 2» уверена в завершении строительства трубопровода.

Маргарита Головатенко
ПромышленностьОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 03 июн
    ***
    И не повернув
    головы кочан
    и чувств
    никаких
    не изведав,
    достроим
    Nord Stream
    без сяких датчан,
    швейцарцев
    и прочих
    шведов...
    ***
    Ответить
    Анонимно 03 июн
    Класс !!!
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