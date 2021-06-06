С понедельника в Татарстане стартуют Дни Якутии

В Татарстане стартует межрегиональный форум «Якутия — Татарстан». В рамках форума в республике мероприятия начнутся 7 июня, в понедельник, и продлятся до пятницы, 11 июня, сообщает ИА «ЯСИА».



Культурные, деловые и научные мероприятия будут направлены на укрепление взаимодействия между регионами и поиск новых возможностей реализации сотрудничества.

7 июня, сотрудники Северо-Восточного федерального университета и КФУ поучаствуют в круглом столе «Якутия и Татарстан. Научно-исследовательские проекты: возможности взаимодействия»;

8 июня в Казани пройдет межрегиональный форум «Якутия — Татарстан»;

На 9 июня запланированы биржа контактов ювелиров Якутии и Татарстана;

10 июня, якутские товаропроизводители встретятся с представителями бизнеса, чтобы обсудить поставки товаров на прилавки торговых сетей.

В Казани уже идет подготовка ко дням Якутии. Около театра им. Камала в городе строят урасу — старинное летнее жилище якутов. 8 июня вечером здесь будет проводиться концерт, и на строение обещают вывести проекцию.

Напомним, центр закупок Якутии потратит 2 млн рублей на проведение дней Якутии, которые пройдут в течение 2021 года в Татарстане. Мероприятия рассчитаны не менее чем на 300 человек.

Маргарита Головатенко