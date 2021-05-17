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Якутия потратит на проведение дней Республики Саха в Татарстане 2 млн рублей

09:59, 17.05.2021

Центр закупок Якутии потратит на проведение дней Якутии в Татарстане 2 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.

От исполнителя требуется оказать услуги по организации и обслуживанию мероприятий, которые пройдут в течение 2021 года. Сюда входит организация, обеспечение питанием всех видов (в зависимости от формата — кейтеринг, банкетное, фуршетное, кофе-брейки так далее), подготовка помещений и площадок для проведения мероприятий, их обслуживание.

Мероприятия рассчитаны не менее чем на 300 человек.

Ранее сообщалось, что из бюджета Казани на организацию и проведение культурных мероприятий, посвященных Дню России, планируют потратить более 9,5 млн рублей.

Маргарита Головатенко
ОбществоКультура Татарстан
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