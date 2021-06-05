В Госдуме предложили отменить маткапитал для обеспеченных россиян

Часть существующих в России государственных льгот, в числе которых материнский капитал, следует отменить для граждан с доходом, превышающим пять миллионов рублей в год, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с URA.RU.



По его словам, люди с высокой зарплатой и так могут позволить оплатить дополнительные расходы, поэтому выдавать им материальную помощь не следует. Если доход достигает или превышает пять миллионов рублей в год, это должно служить границей, которую можно провести по действующим новым правилам шкалы налогообложения.

«Сумму дохода можно определить. Сейчас у нас прогрессивная шкала действует от пяти миллионов рублей, хотя можно было бы и меньше. Подавляющее число людей имеют доходы меньше миллиона рублей в год. Но можно с пяти миллионов начать, потом до трех спокойно», — заключил депутат Госдумы.

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С началом июня в России вновь предложили ввести отцовский капитал в размере 639,4 тысячи рублей, предоставляемый при рождении трех и более детей в одной семье.

В мае вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила расширить применение маткапитала, чтобы в том числе оплачивать им частные образовательные услуги и дать возможность тратить его на строительство жилья после рождения ребенка.

Маргарита Головатенко