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В Госдуме предложили отменить маткапитал для обеспеченных россиян

20:50, 05.06.2021 3
В Госдуме предложили отменить маткапитал для обеспеченных россиян
Фото: pixabay.com

Часть существующих в России государственных льгот, в числе которых материнский капитал, следует отменить для граждан с доходом, превышающим пять миллионов рублей в год, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с URA.RU.

По его словам, люди с высокой зарплатой и так могут позволить оплатить дополнительные расходы, поэтому выдавать им материальную помощь не следует. Если доход достигает или превышает пять миллионов рублей в год, это должно служить границей, которую можно провести по действующим новым правилам шкалы налогообложения.

«Сумму дохода можно определить. Сейчас у нас прогрессивная шкала действует от пяти миллионов рублей, хотя можно было бы и меньше. Подавляющее число людей имеют доходы меньше миллиона рублей в год. Но можно с пяти миллионов начать, потом до трех спокойно», — заключил депутат Госдумы.

Фото: pixabay.com

С началом июня в России вновь предложили ввести отцовский капитал в размере 639,4 тысячи рублей, предоставляемый при рождении трех и более детей в одной семье.

В мае вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила расширить применение маткапитала, чтобы в том числе оплачивать им частные образовательные услуги и дать возможность тратить его на строительство жилья после рождения ребенка.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьЭкономикаБюджет
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 05 июн
    Правильно! Всем, у кого зарплата больше 17 тысяч - не давать!...:)))Средний класс, перебьются!
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  • Анонимно 06 июн
    Отменить вообще нужно. Нет средств - рожать никто не заставляет. Пенсионеры по 10 тыс получают. Сначала живущих людей обеспечьте, вместо того чтобы тратить деньги на спонсирование производства новых людей.
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    Анонимно 10:31
    ути как мило))) а ничего что страна "стареет"..кто работать будет через 20 лет? кто будет зарабатывать на зп депутаткам?
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