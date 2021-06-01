В России вновь предложили ввести отцовский капитал

В России вновь предложили ввести отцовский капитал, на этот раз с предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, член Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко. Соответствующее предложение он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Для поддержки семей Рыбальченко предлагает ввести отцовский капитал в размере 639,4 тысячи рублей, предоставляемый при рождении трех и более детей в одной семье. Также он предложил расширить возможности маткапитала при рождении трех и более детей, выплачивать ежемесячное пособие в размере 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка в многодетной семье и установить ежемесячную выплату на третьего и последующих детей до трех лет, независимо от доходов семьи, пишет «РИА Новости».

Год назад губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил ввести в регионе отцовский капитал для многодетных семей.



Ольга Плешкова