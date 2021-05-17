Голикова предложила расширить использование маткапитала
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила расширить применение маткапитала, чтобы в том числе оплачивать им частные образовательные услуги и дать возможность тратить его на строительство жилья после рождения ребенка. С таким предложением она обратилась к президенту РФ.
Голикова планирует поручить Минтруду подготовить закрепляющие нововведения в законопроект. Там сообщили, что такого поручения пока не получали, но работа по расширению возможностей маткапитала ведется постоянно, сообщают «Известия».
Получателям маткапитала упростили возможность рефинансировать ипотеку. Это сделано для того, чтобы люди могли беспрепятственно рефинансировать свои ипотечные кредиты. Теперь оформить долю детям возможно после полного погашения кредита у банка.
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