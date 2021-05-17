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Голикова предложила расширить использование маткапитала

07:40, 17.05.2021
Голикова предложила расширить использование маткапитала
Фото: pixabay.com

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила расширить применение маткапитала, чтобы в том числе оплачивать им частные образовательные услуги и дать возможность тратить его на строительство жилья после рождения ребенка. С таким предложением она обратилась к президенту РФ.

Голикова планирует поручить Минтруду подготовить закрепляющие нововведения в законопроект. Там сообщили, что такого поручения пока не получали, но работа по расширению возможностей маткапитала ведется постоянно, сообщают «Известия».

Фото: realnoevremya.ru

Получателям маткапитала упростили возможность рефинансировать ипотеку. Это сделано для того, чтобы люди могли беспрепятственно рефинансировать свои ипотечные кредиты. Теперь оформить долю детям возможно после полного погашения кредита у банка.

Маргарита Головатенко
ОбществоЭкономикаБюджет
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