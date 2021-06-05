Дамир Фаттахов на ПМЭФ рассказал, как в Татарстане выстраивалось взаимодействие с молодежью

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Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов во время выступления на полях Петербургского международного экономического форума озвучил принципы подхода правительства РТ в работе с молодыми людьми и сообществом на примере экстрим-парка «Урам».



По его словам, формат диалога с молодыми людьми в Татарстане поменялся в 2018 году, когда было принято решение о создании в республике Министерства по делам молодежи.

— Приходят молодые ребята и говорят: «Дорогой товарищ министр, мы 15 лет рассказываем о том, что в Казани должно быть место наше, чтоб мы не парки разламывали, а чтоб появился свой парк. Мы не верим, что что-то поменяется, но вы новый руководитель, и мы должны прийти и об этом вам сказать». И мы всерьез с ними задумались, почему 15 лет ничего не происходило. Как нам показалось, мы привыкли, что есть сообщества, которые объединены по понятным количественным показателям. Власть привыкла, что есть волонтеры. А кто вы — граффитисты, скейтеры, роллеры, уличное сообщество — как вас посчитать?

Молодежи предложили объединиться и показать свое сообщество по формальному признаку. На первой коллегии Минмолодежи им предоставили слово, и они обратились к президенту республики с вопросами о том, где им заниматься.

После этого 27 июня день молодежи организовали на месте, которое нравилось молодежному сообществу — это был заброшенный старый аэропорт. Президент задержался на 1,5 часа, встал за диджейский пульт, прошел через все батлы, посмотрел, как все устроено, и поручил Министерству строительства спроектировать парк.

Решения, по словам Фаттахова, принимали «не министры в кабинетах», а ребята, которые знали лучшие экстрим-парки, и так родилась концепция.

В этом году Петербургский международный экономический форум собрал порядка 13 тысяч участников из 140 стран мира. На нем было заключено более 800 соглашений на общую сумму 3,860 трлн рублей.

Маргарита Головатенко