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Дамир Фаттахов на ПМЭФ рассказал, как в Татарстане выстраивалось взаимодействие с молодежью

20:15, 05.06.2021 1
Дамир Фаттахов на ПМЭФ рассказал, как в Татарстане выстраивалось взаимодействие с молодежью
Фото: скриншот трансляции

Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов во время выступления на полях Петербургского международного экономического форума озвучил принципы подхода правительства РТ в работе с молодыми людьми и сообществом на примере экстрим-парка «Урам».

По его словам, формат диалога с молодыми людьми в Татарстане поменялся в 2018 году, когда было принято решение о создании в республике Министерства по делам молодежи.

— Приходят молодые ребята и говорят: «Дорогой товарищ министр, мы 15 лет рассказываем о том, что в Казани должно быть место наше, чтоб мы не парки разламывали, а чтоб появился свой парк. Мы не верим, что что-то поменяется, но вы новый руководитель, и мы должны прийти и об этом вам сказать». И мы всерьез с ними задумались, почему 15 лет ничего не происходило. Как нам показалось, мы привыкли, что есть сообщества, которые объединены по понятным количественным показателям. Власть привыкла, что есть волонтеры. А кто вы — граффитисты, скейтеры, роллеры, уличное сообщество — как вас посчитать?

Молодежи предложили объединиться и показать свое сообщество по формальному признаку. На первой коллегии Минмолодежи им предоставили слово, и они обратились к президенту республики с вопросами о том, где им заниматься.

После этого 27 июня день молодежи организовали на месте, которое нравилось молодежному сообществу — это был заброшенный старый аэропорт. Президент задержался на 1,5 часа, встал за диджейский пульт, прошел через все батлы, посмотрел, как все устроено, и поручил Министерству строительства спроектировать парк.

Решения, по словам Фаттахова, принимали «не министры в кабинетах», а ребята, которые знали лучшие экстрим-парки, и так родилась концепция.

В этом году Петербургский международный экономический форум собрал порядка 13 тысяч участников из 140 стран мира. На нем было заключено более 800 соглашений на общую сумму 3,860 трлн рублей.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 июн
    что он делает на ПМЭФ?
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