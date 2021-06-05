На ПМЭФ заключили соглашений на более чем 3,8 трлн рублей
На Петербургском международном экономическом форуме заключено более 800 соглашений на общую сумму 3,860 трлн рублей, сообщил советник президента России Антон Кобяков.
По его словам, в сумме не учитываются соглашения, которые являются коммерческой тайной. Количество соглашений на форуме превысило результаты 2019 года, когда бизнесмены подписали 745 соглашений.
Он напомнил, что государство в финансовом плане не участвует в проведении форума, и он проходит с помощью участников.
Лидер по числу подписанных соглашений — Ленинградская область. На ее счету 29 документов на 1,032 трлн рублей, сообщает RT.
Кобяков сообщал, что ПМЭФ посетили 13 тысяч участников из 140 стран мира. На форуме прошло более 347 сессий. На форум прибыли представители СМИ из 45 стран.
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