На ПМЭФ заключили соглашений на более чем 3,8 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Сергей Кощеев

На Петербургском международном экономическом форуме заключено более 800 соглашений на общую сумму 3,860 трлн рублей, сообщил советник президента России Антон Кобяков.



По его словам, в сумме не учитываются соглашения, которые являются коммерческой тайной. Количество соглашений на форуме превысило результаты 2019 года, когда бизнесмены подписали 745 соглашений.

Он напомнил, что государство в финансовом плане не участвует в проведении форума, и он проходит с помощью участников.

Лидер по числу подписанных соглашений — Ленинградская область. На ее счету 29 документов на 1,032 трлн рублей, сообщает RT.

Фото: realnoevremya.ru / Сергей Кощеев

Кобяков сообщал, что ПМЭФ посетили 13 тысяч участников из 140 стран мира. На форуме прошло более 347 сессий. На форум прибыли представители СМИ из 45 стран.

Маргарита Головатенко