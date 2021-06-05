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ПМЭФ посетили 13 тысяч участников из 140 стран мира

15:38, 05.06.2021
ПМЭФ посетили 13 тысяч участников из 140 стран мира
Фото: realnoevremya.ru / Сергей Кощеев

В этом году Петербургский международный экономический форум собрал порядка 13 тысяч участников из 140 стран мира, рассказал советник президента России Антон Кобяков.

По его словам, форум — уникальное мировое событие, которое стало единственным мероприятием, состоявшимся в очном формате с начала пандемии коронавируса.

«11 тысяч российских и иностранных компаний. 800 топовых компаний представлены на уровне своих руководителей. Это важный итог нашего общения, то, к чему мы тщательно готовились», — приводит его слова RT.

Кобяков отметил, что на форуме прошло более 347 сессий. На форум прибыли представители СМИ из 45 стран.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаБизнесТехнологииТелекоммуникацииМедиаОбщество Татарстан
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