В Татарстане сегодня выявлено 30 новых случаев COVID-19
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19. Всего на 5 июня в республике зарегистрировано 21 634 случая заражения коронавирусом.
Выздоровело за весь период 18 673 человека, в том числе 12 за минувшие сутки. Умерли за весь период 505 человек.
Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».
Ольга ПлешковаОбществоМедицина Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым