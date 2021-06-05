В Татарстане сегодня выявлено 30 новых случаев COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19. Всего на 5 июня в республике зарегистрировано 21 634 случая заражения коронавирусом.

Выздоровело за весь период 18 673 человека, в том числе 12 за минувшие сутки. Умерли за весь период 505 человек.

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Ольга Плешкова