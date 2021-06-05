Главное о коронавирусе на 5 июня: в Татарстане привито 12,6% населения, Деду Морозу вкололи вакцину

Привито 12,6% взрослых в Татарстане

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19. Всего на 5 июня в республике зарегистрировано 21 634 случая заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 18 673 человека, в том числе 12 за минувшие сутки. Умерли за весь период 505 человек.

В Татарстане в мае выросло количество заболевших COVID-19 среди пенсионеров и неработающего населения. В 16 муниципалитетах показатель заболеваемости превышает республиканский уровень, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

В Татарстане к сегодняшнему дню от коронавируса привились 385 тысяч человек — это 12,6% взрослого населения. Прививочная кампания в республике проходит непросто, темпы вакцинации населения недостаточные, констатировали в Роспотребнадзоре. Неохотнее всех прививаются люди с хроническими заболеваниями (что понятно).

Фото: Максим Платонов

К вечеру пятницы стало известно еще о трех жертвах коронавируса в республике. Все трое — мужчины, самый младший родился в 1959 году. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Татарстана. Всего на сегодняшний момент зарегистрировано 505 смертей от ковида в республике.

От коронавируса привился Дед Мороз

За последние сутки в России выявили 9 145 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 565 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 117 274 человек, а выздоровевших — до 4 729 077 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 399 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 123 436 человек.



За последние сутки проведена 381 тысяча тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 528 952 человека.

Путин рассказал, какой единственный побочный эффект есть у «Спутника V». У 10% привившихся на несколько часов поднимается небольшая температура — это, по словам президента, все. Он сообщил, что по итогам многомилионного применения российского препарата не зафиксировано ни одного летального исхода.

Фото: kremlin.ru

Российский Дед Мороз сделал прививку от коронавируса. Он чувствует себя хорошо, рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Так что теперь Дед Мороз абсолютно безопасен для российской детворы.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума — 2021 попросил организовать для иностранных граждан вакцинацию от коронавируса на платной основе. В Кремле рассказали, что вакцинация иностранцев может начаться через 1-2 месяца.



Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице могут ввести дополнительные меры поддержки для тех, кто вакцинировался от COVID-19. Он допустил введение лотереи для привившихся.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что некоторые российские регионы сейчас близки к победе над коронавирусной инфекцией. При этом он призвал продолжать вакцинацию россиян, так как граждане остаются мобильными.

Фото: pharmmedprom.ru

В России началось производство нового препарата от коронавируса на основе крови переболевших. Он представляет собой иммуноглобулин — защитный белок крови, который действует прицельно на SARS CoV-19.

Вакцина от новой коронавирусной инфекции, которую разрабатывает Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА (СПбНИИВС), получила рабочее название «Аврора». Теперь название надо согласовать у создателей и разработчиков.

$1 млн за вакцинацию

В мире коронавирусом нового типа на 11.00 (мск) заразилось 172 600 140 человек, 3 712 767 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 346 365). На второй строчке — Индия (28 694 879), на третьей — Бразилия (16 841 408), на четвертой — Франция (5 762 637), на пятой — Турция (5 276 468). Россия занимает шестое место (5 049 210, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (597 001). За ними следуют Бразилия (470 842), Индия (344 082), Мексика (228 568) и Великобритания (128 086).

Отставание в поставках вакцин от коронавируса составляет 200 млн доз. Всего в мире использовано около 2 млрд доз, большинство из них — в Китае, Индии и США, сообщил помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Брюс Эйлвард.

Фото: cgtn.com

Бывший государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Уханьский институт вирусологии вел «военные разработки параллельно с гражданскими исследованиями». Он заявил, что у американской разведки есть «большое количество доказательств» утечки вируса. Ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи призвал Китай обнародовать данные о болезни ученых в Уханьском институте.

В Сербии запустили производство российской вакцины «Спутник V». Первая фаза производства российской вакцины от коронавируса началась в институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак».

Бразилия разрешила ввоз и применение вакцины «Спутник V». Для начала вакцину ввезут в штаты Баия, Пернамбуку, Сеара, Мараньян, Пиауи и Сержипи. Правда, хватит ее только на то, чтобы сделать прививку 1% населения этих штатов.

В Литве с 7 июня начнут действовать сертификаты вакцинации Евросоюза. Система зеленых пропусков заработает в полном объеме к 1 июля, когда в большинстве стран ЕС начинается сезон отпусков.

Фото: eurointegration.com

В Швейцарии с начала года 90 человек умерли после прививок от COVID-19 препаратами от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. Возраст умерших составлял в среднем 83,6 года, и большинство из них ранее имели серьезные заболевания. В некоторых случаях окончательные результаты вскрытий еще не получены.

Жительница Колорадо Салли Слайгер выиграла $1 млн в лотерее среди вакцинированных. В Колорадо также будут разыгрываться стипендии по $50 тысяч, которые смогут получить 25 учащихся в возрасте от 12 до 17 лет, которые привились от коронавируса.

Ольга Плешкова