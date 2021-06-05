Главное о коронавирусе на 5 июня: в Татарстане привито 12,6% населения, Деду Морозу вкололи вакцину
Привито 12,6% взрослых в Татарстане
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19. Всего на 5 июня в республике зарегистрировано 21 634 случая заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 18 673 человека, в том числе 12 за минувшие сутки. Умерли за весь период 505 человек.
- В Татарстане в мае выросло количество заболевших COVID-19 среди пенсионеров и неработающего населения. В 16 муниципалитетах показатель заболеваемости превышает республиканский уровень, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.
- В Татарстане к сегодняшнему дню от коронавируса привились 385 тысяч человек — это 12,6% взрослого населения. Прививочная кампания в республике проходит непросто, темпы вакцинации населения недостаточные, констатировали в Роспотребнадзоре. Неохотнее всех прививаются люди с хроническими заболеваниями (что понятно).
- К вечеру пятницы стало известно еще о трех жертвах коронавируса в республике. Все трое — мужчины, самый младший родился в 1959 году. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Татарстана. Всего на сегодняшний момент зарегистрировано 505 смертей от ковида в республике.
От коронавируса привился Дед Мороз
За последние сутки в России выявили 9 145 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 565 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 117 274 человек, а выздоровевших — до 4 729 077 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 399 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 123 436 человек.
За последние сутки проведена 381 тысяча тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 528 952 человека.
- Путин рассказал, какой единственный побочный эффект есть у «Спутника V». У 10% привившихся на несколько часов поднимается небольшая температура — это, по словам президента, все. Он сообщил, что по итогам многомилионного применения российского препарата не зафиксировано ни одного летального исхода.
- Российский Дед Мороз сделал прививку от коронавируса. Он чувствует себя хорошо, рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. Так что теперь Дед Мороз абсолютно безопасен для российской детворы.
- Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума — 2021 попросил организовать для иностранных граждан вакцинацию от коронавируса на платной основе. В Кремле рассказали, что вакцинация иностранцев может начаться через 1-2 месяца.
- Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице могут ввести дополнительные меры поддержки для тех, кто вакцинировался от COVID-19. Он допустил введение лотереи для привившихся.
- Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что некоторые российские регионы сейчас близки к победе над коронавирусной инфекцией. При этом он призвал продолжать вакцинацию россиян, так как граждане остаются мобильными.
- В России началось производство нового препарата от коронавируса на основе крови переболевших. Он представляет собой иммуноглобулин — защитный белок крови, который действует прицельно на SARS CoV-19.
- Вакцина от новой коронавирусной инфекции, которую разрабатывает Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА (СПбНИИВС), получила рабочее название «Аврора». Теперь название надо согласовать у создателей и разработчиков.
$1 млн за вакцинацию
В мире коронавирусом нового типа на 11.00 (мск) заразилось 172 600 140 человек, 3 712 767 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 346 365). На второй строчке — Индия (28 694 879), на третьей — Бразилия (16 841 408), на четвертой — Франция (5 762 637), на пятой — Турция (5 276 468). Россия занимает шестое место (5 049 210, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (597 001). За ними следуют Бразилия (470 842), Индия (344 082), Мексика (228 568) и Великобритания (128 086).
- Отставание в поставках вакцин от коронавируса составляет 200 млн доз. Всего в мире использовано около 2 млрд доз, большинство из них — в Китае, Индии и США, сообщил помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Брюс Эйлвард.
- Бывший государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Уханьский институт вирусологии вел «военные разработки параллельно с гражданскими исследованиями». Он заявил, что у американской разведки есть «большое количество доказательств» утечки вируса. Ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи призвал Китай обнародовать данные о болезни ученых в Уханьском институте.
- В Сербии запустили производство российской вакцины «Спутник V». Первая фаза производства российской вакцины от коронавируса началась в институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак».
- Бразилия разрешила ввоз и применение вакцины «Спутник V». Для начала вакцину ввезут в штаты Баия, Пернамбуку, Сеара, Мараньян, Пиауи и Сержипи. Правда, хватит ее только на то, чтобы сделать прививку 1% населения этих штатов.
- В Литве с 7 июня начнут действовать сертификаты вакцинации Евросоюза. Система зеленых пропусков заработает в полном объеме к 1 июля, когда в большинстве стран ЕС начинается сезон отпусков.
- В Швейцарии с начала года 90 человек умерли после прививок от COVID-19 препаратами от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. Возраст умерших составлял в среднем 83,6 года, и большинство из них ранее имели серьезные заболевания. В некоторых случаях окончательные результаты вскрытий еще не получены.
- Жительница Колорадо Салли Слайгер выиграла $1 млн в лотерее среди вакцинированных. В Колорадо также будут разыгрываться стипендии по $50 тысяч, которые смогут получить 25 учащихся в возрасте от 12 до 17 лет, которые привились от коронавируса.
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