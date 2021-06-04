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В Татарстане подтвердились три случая смерти от COVID-19

18:26, 04.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились три случая смерти от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

От инфекции скончались трое мужчин 1935, 1949 и 1959 годов рождения.

Фото: realnoevremya.ru

Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

По состоянию на 4 июня в республике зарегистрировано 505 случаев смерти от COVID-19.

За минувшие сутки в Татарстане подтвердился 31 новый случай заражения COVID-19. За весь период пандемии в республике коронавирусом заболели 21 604 человека.

ОбществоМедицина Татарстан
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