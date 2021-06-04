В Татарстане за сутки коронавирус выявили у 31 человека

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 31 случай заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердились 21 604 случая COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 29 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 18 661 человека. Умерли за весь период 502 заболевших.

Фото: realnoevremya.ru

В России коронавирусом за последние сутки заболели 8 947 человек.

Маргарита Головатенко