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В Татарстане за сутки коронавирус выявили у 31 человека

11:37, 04.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки коронавирус выявили у 31 человека
Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 31 случай заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердились 21 604 случая COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 29 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 18 661 человека. Умерли за весь период 502 заболевших.

Фото: realnoevremya.ru

В России коронавирусом за последние сутки заболели 8 947 человек.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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