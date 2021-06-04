В Татарстане за сутки коронавирус выявили у 31 человека
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 31 случай заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердились 21 604 случая COVID-19.
По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 29 человек. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 18 661 человека. Умерли за весь период 502 заболевших.
В России коронавирусом за последние сутки заболели 8 947 человек.
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