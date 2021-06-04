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В ресторане More & More прокомментировали экспертизу Роспотребнадзора

15:12, 04.06.2021 1
В ресторане More & More прокомментировали экспертизу Роспотребнадзора
Фото: realnoevremya.ru

В ресторане More & More прокомментировали экспертизу Роспотребнадзора по Татарстану. Об этом сообщили в заведении общественного питания.

«Мы в ресторане провели собственное расследование, просмотрели все видеозаписи с камер и не нашли ничего, что могло стать причиной ситуации», — объяснил управляющий ресторана More & More Андрей Никонов.

Так, он отметил, что экспертиза не имеет отношения к устрицам, на которые жаловались некоторые гости. Кроме того, в ресторане проверили документы поставщиков — все они соответствуют требованиям контролирующих органов.

Ранее Роспотребнадзор выявил кишечную палочку в салате с копченым лососем и осьминогах-гриль ресторана More & More. Об этом рассказала глава ведомства Марина Патяшина.

Подробнее о массовом отравлении в ресторане More & More — в материале «Реального времени».

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 04 июн
    Работники этого ресторана сами должны сначало, при людях, попробовать все блюда из их кухни,а потом уже предлагать их клиентам.
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