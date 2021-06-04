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Роспотребнадзор Татарстана выявил кишечную палочку в салате и осьминогах ресторана More&More

10:29, 04.06.2021 1
Роспотребнадзор Татарстана выявил кишечную палочку в салате и осьминогах ресторана More&More
Фото: realnoevremya.ru

Роспотребнадзор выявил кишечную палочку в салате с копченым лососем и осьминогах-гриль ресторана More&More. Об этом рассказала глава ведомства Марина Патяшина.

По ее словам, причиной появления бактерий могли стать грязные руки персонала ресторана либо другие нарушения гигиены. При этом это не все результаты лабораторных исследований, остальные пока не готовы.

Меры административного воздействия будут приняты после завершения всех лабораторных исследований, сообщила Патяшина изданию «Татар-информ».

Подробнее о массовом отравлении в ресторане More&More — в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 04 июн
    Поэтому если и ем рыбу или роллы то только после термообработки.
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