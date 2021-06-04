Шунин будет основным вратарем сборной России по футболу на Евро-2020

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что Антон Шунин станет основным голкипером национальной команды на предстоящем чемпионате Европы — 2020 по футболу.

Он также отметил, что рассчитывает на всех трех вратарей, включенных в заявку на турнир.

«Что касается вратарской линии, мы видим всех трех — Шунин, Сафонов, Дюпин. Матвей сейчас набрал форму, он готов и здоров. Поэтому мы дали ему возможность сыграть с Польшей. Мы рассчитываем на всех вратарей. Другое дело то, что Шунин — наш номер один, и он готовится к чемпионату Европы как основной», — сказал Черчесов.

Фото: rfs.ru

Напомним, в окончательную заявку сборной России по футболу на ЧЕ-2020 вошли 26 футболистов. В том числе три голкипера — Антон Шунин («Динамо»), Матвей Сафонов («Краснодар») и Юрий Дюпин («Рубин»).

Также вместе со сборной до 12 июня продолжат заниматься вратарь Андрей Лунев «Зенит»), защитники Роман Евгеньев («Динамо») и Илья Самошников («Рубин»), а также полузащитник Арсен Захарян («Динамо»).

После объявления состава Черчесов объяснил, почему включил в заявку на турнир Дюпина, а не чемпиона России Лунева.